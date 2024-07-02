Участников «Московского долголетия» обучат гребле на сапах и каяках

Для участников проекта «Московское долголетие» в летнем сезоне проведут занятия по гребле на сапах и каяках.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Их познакомят с историей этих видов спорта, научат управлять плавательными средствами и проведут для них игры на воде.

Занятия пройдут в разных местах акватории Москвы-реки на базе гребного клуба «Академия». Руководить обучением будут опытные тренеры.

Ранее НСН со ссылкой на словам мэра столицы Сергея Собянина сообщала, что участниками проекта «Московское долголетие» уже стали 570 тыс. человек.