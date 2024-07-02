В Ижевске обновили мемориал Памяти погибшим сотрудникам МВД и СОБР
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на государственную противопожарную службу Удмуртии.
Ранее мемориал содержал сведения о семи сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Ветеранские организации управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) и СОБР региона восстанавливают список погибших сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. В планах расширить мемориал, добавив новые имена.
Ранее сообщалось, что в Симферополе провели профилактику Вечного огня.