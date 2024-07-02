Россияне стали чаще оплачивать проезд по платным трассам

Объём трат россиян на проезд по платным дорогам в период с января по июнь 2024 года вырос на 3%, а количество платежей — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Почта Банк, специалисты которого провели анализ транзакций по картам клиентов.

Средний чек при этом снизился на 5% — до 441 рубля благодаря использованию транспондеров, где средства списываются по тарифу или по действующему абонементу.

Больше всего расходов приходится на Москву, а также Краснодарский и Хабаровский края.

Ранее сообщалось, что в России средний чек за поездки на такси составил 498 рублей в апреле — мае 2024 года, на 9% больше, чем за такой же период 2023-го.