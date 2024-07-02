Автокриминалист Шелков рассказал о новых схемах мошенничества при продаже машины

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал о новых мошеннических схемах при продаже машины.

«Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации, и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, злоумышленники также часто делают паспорт, якобы выданный в каком-либо городе, а код подразделения в нём относится к другому региону.

Ранее эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов посоветовал россиянам не сообщать в соцсетях номера своих телефонов.