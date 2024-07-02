Автокриминалист Шелков рассказал о новых схемах мошенничества при продаже машины
- Gettyimages.ru
- © Mahmud013
«Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации, и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, злоумышленники также часто делают паспорт, якобы выданный в каком-либо городе, а код подразделения в нём относится к другому региону.
Ранее эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов посоветовал россиянам не сообщать в соцсетях номера своих телефонов.