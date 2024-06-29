На выставке «Россия» провели шествие «Молодёжный поход в сердце страны»
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
Участниками акции стали представители ведущих отечественных вузов, студенческих туристских клубов, молодёжных объединений, ведущих проектов в области туризма.
Они прошли от главной сцены выставки до павильона №75.
Организатор — программа молодёжного и студенческого туризма (Студтуризм).
Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».