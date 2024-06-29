На выставке «Россия» провели шествие «Молодёжный поход в сердце страны»

На международной выставке-форуме «Россия» провели шествие «Молодёжный поход в сердце страны».

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Участниками акции стали представители ведущих отечественных вузов, студенческих туристских клубов, молодёжных объединений, ведущих проектов в области туризма.

Они прошли от главной сцены выставки до павильона №75.

Организатор — программа молодёжного и студенческого туризма (Студтуризм).

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».