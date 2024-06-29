Дети из Волновахского района приехали на Ямал

Дети из Волновахского района приехали в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

«Свыше 20 человек из Волновахи, посёлков Новотроицкое, Ольгинка, сёл Рыбинское, Диановка и Валерьяновка приехали на Север впервые. Они уже побывали в этнокомплексе «Нум», на Спорышевском нефтяном месторождении, в пожарно-спасательной части», — отмечается в сообщении.

Для гостей предусмотрены и другие мероприятия, в том числе посещение подростково-молодёжных клубов Ноябрьска.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в беседе с сайтом kp.ru заявил, что новые регионы полностью включены в систему молодёжной политики.