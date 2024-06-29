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Автоэксперт Чубрик рассказал о признаках поддельных запчастей

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Глава PolandShop Владимир Чубрик рассказал о признаках поддельных автомобильных запчастей.
Автоэксперт Чубрик рассказал о признаках поддельных запчастей
  • Gettyimages.ru

«Подделки часто имеют низкое качество изготовления и дефекты», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно сравнивать цену товара с ценами у других продавцов, поскольку слишком низкая цена может быть признаком подделки.

«Также следует проверять наличие сертификатов и документов на товар и обращать внимание на детали», — посоветовал Чубрик.

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