Автоэксперт Чубрик рассказал о признаках поддельных запчастей

Глава PolandShop Владимир Чубрик рассказал о признаках поддельных автомобильных запчастей.

«Подделки часто имеют низкое качество изготовления и дефекты», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно сравнивать цену товара с ценами у других продавцов, поскольку слишком низкая цена может быть признаком подделки.

«Также следует проверять наличие сертификатов и документов на товар и обращать внимание на детали», — посоветовал Чубрик.

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