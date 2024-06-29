RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о планах по благоустройству в ТиНАО

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в ТиНАО.
Собянин рассказал о планах по благоустройству в ТиНАО

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт Собянина.

В частности, в порядок будут приведены набережная и три парка. Также создадут комфортные условия для жителей комплекса в районе Бекасово.

В посёлке Фабрики имени 1 Мая в Щербинке благоустроят набережную реки Десны.

Продолжится благоустройство района Внуково.

Ранее 360.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне. Работы должны быть завершены к августу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить