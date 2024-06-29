Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в ТиНАО.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт Собянина.

В частности, в порядок будут приведены набережная и три парка. Также создадут комфортные условия для жителей комплекса в районе Бекасово.

В посёлке Фабрики имени 1 Мая в Щербинке благоустроят набережную реки Десны.

Продолжится благоустройство района Внуково.

Ранее 360.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне. Работы должны быть завершены к августу.