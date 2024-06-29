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Лектор Широ рассказала о роли молодёжи в обществе

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Лектор российского общества «Знание» Мария Широ рассказала, что молодёжь — это самая активная часть общества, которой необходимо уделять пристальное внимание.
Лектор Широ рассказала о роли молодёжи в обществе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Это не просто будущее страны. Все основные изобретения и процессы — заслуга молодых. Молодёжь — более решительная и смелая. Она не ставит себе сознательных ограничений типа «у меня не получится, я не смогу», — сказала Широ.

По её словам, молодёжь активно включается в политические процессы, формирует гражданскую позицию, осознаёт свою роль в жизни общества.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что волонтёрской деятельностью в Москве занимаются 440 тыс. студентов.

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