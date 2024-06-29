Волонтёрской деятельностью в Москве занимаются 440 тысяч студентов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что волонтёрской деятельностью в столице занимаются 440 тыс. студентов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Они воплощают интересные проекты, становятся частью масштабных мероприятий, находят новых друзей. Самыми популярными являются следующие направления: событийное, спортивное, социальное и патриотическое», — сказала Сергунина.

Наиболее активны студенты первого и второго курсов.

На базе высших и средних специальных учебных заведений столицы работает более 260 волонтёрских центров.

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