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Волонтёрской деятельностью в Москве занимаются 440 тысяч студентов

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что волонтёрской деятельностью в столице занимаются 440 тыс. студентов.
Волонтёрской деятельностью в Москве занимаются 440 тысяч студентов

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Они воплощают интересные проекты, становятся частью масштабных мероприятий, находят новых друзей. Самыми популярными являются следующие направления: событийное, спортивное, социальное и патриотическое», — сказала Сергунина.

Наиболее активны студенты первого и второго курсов.

На базе высших и средних специальных учебных заведений столицы работает более 260 волонтёрских центров.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днём молодёжи.

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