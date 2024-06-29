Власти Самарской области назвали День молодёжи одним из самых ярких праздников

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев назвал День молодёжи одним из самых ярких праздников российского календаря.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Он объединяет новое поколение нашей страны, всех энергичных, инициативных, целеустремлённых, разносторонне талантливых молодых людей. Самарская область всегда славилась активной и творческой молодёжью», — отметил Федорищев.

Со своей стороны, глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика является лидером по эффективности реализации молодёжной политики в стране, передаёт «Бизнес Online».

«За молодыми людьми — будущее нашего общества, нашей страны. Воспитание подрастающего поколения, создание широких возможностей для самореализации молодёжи — наша важнейшая задача», — заявил он на заседании в Доме правительства Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».