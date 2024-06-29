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Власти Самарской области назвали День молодёжи одним из самых ярких праздников

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев назвал День молодёжи одним из самых ярких праздников российского календаря.
Власти Самарской области назвали День молодёжи одним из самых ярких праздников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Он объединяет новое поколение нашей страны, всех энергичных, инициативных, целеустремлённых, разносторонне талантливых молодых людей. Самарская область всегда славилась активной и творческой молодёжью», — отметил Федорищев.

Со своей стороны, глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика является лидером по эффективности реализации молодёжной политики в стране, передаёт «Бизнес Online».

«За молодыми людьми — будущее нашего общества, нашей страны. Воспитание подрастающего поколения, создание широких возможностей для самореализации молодёжи — наша важнейшая задача», — заявил он на заседании в Доме правительства Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».

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