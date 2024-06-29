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Моор: молодое поколение всегда активно участвует во всех важных событиях

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём молодёжи.
Моор: молодое поколение всегда активно участвует во всех важных событиях
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Молодое поколение всегда активно участвует во всех важных событиях и процессах», — заявил глава региона.

По его словам, благодаря молодёжи развиваются волонтёрское и поисковое движения, региональные отделения детских и молодёжных всероссийских организаций, реализуются различные проекты.

Со своей стороны, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что молодость — это время самоопределения, развития, движения вперёд, передаёт pravda-nn.ru.

«Важно в этот период не растратить попусту свой потенциал, сконцентрироваться на по-настоящему важных вещах, сделать выбор, который будет оправдан в дальнейшем. Ведь именно в молодости мы закладываем основу своей жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».

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