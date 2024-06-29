Власти Ямала пожелали молодёжи региона смело идти к новым вершинам
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
«Ямал — регион с яркой и динамичной молодёжной жизнью, богатой новаторскими идеями и открытиями», — сказал Артюхов.
По его словам, молодые жители региона всегда готовы прийти на помощь и быть полезными обществу.
«От всей души желаю вам, дорогие ребята, никогда не сдаваться и смело идти вперёд к новым вершинам и знаниям», — отметил губернатор.
Как добавил Артюхов, на Ямале создают комплексную инфраструктуру для образования и развития молодёжи, уделяют большое внимание самореализации, передаёт «Ямал 1».
Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».