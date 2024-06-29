RT в Telegram
Подпишись

Власти Ямала пожелали молодёжи региона смело идти к новым вершинам

Короткая ссылка
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днём молодёжи.
Власти Ямала пожелали молодёжи региона смело идти к новым вершинам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Ямал — регион с яркой и динамичной молодёжной жизнью, богатой новаторскими идеями и открытиями», — сказал Артюхов.

По его словам, молодые жители региона всегда готовы прийти на помощь и быть полезными обществу.

«От всей души желаю вам, дорогие ребята, никогда не сдаваться и смело идти вперёд к новым вершинам и знаниям», — отметил губернатор.

Как добавил Артюхов, на Ямале создают комплексную инфраструктуру для образования и развития молодёжи, уделяют большое внимание самореализации, передаёт «Ямал 1».

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить