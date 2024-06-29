Власти Ямала пожелали молодёжи региона смело идти к новым вершинам

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днём молодёжи.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Ямал — регион с яркой и динамичной молодёжной жизнью, богатой новаторскими идеями и открытиями», — сказал Артюхов.

По его словам, молодые жители региона всегда готовы прийти на помощь и быть полезными обществу.

«От всей души желаю вам, дорогие ребята, никогда не сдаваться и смело идти вперёд к новым вершинам и знаниям», — отметил губернатор.

Как добавил Артюхов, на Ямале создают комплексную инфраструктуру для образования и развития молодёжи, уделяют большое внимание самореализации, передаёт «Ямал 1».

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».