Власти Марий Эл поздравили жителей с Днём молодёжи

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поздравил жителей региона с Днём молодёжи.

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

«Этот праздник объединяет школьников, студентов, молодых специалистов, предпринимателей и учёных, которые определят будущее России», — сказал Зайцев.

Он пожелал молодым людям успехов, ярких впечатлений и положительных эмоций.

С поздравлением выступил и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, передаёт «Сiбдепо».

«В Кузбассе молодёжь — талантливая, креативная, активный помощник во всех добрых делах, направленных на развитие нашего родного региона. 2024 год объявлен в Кузбассе Годом молодёжи и студентов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».