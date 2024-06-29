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Власти Марий Эл поздравили жителей с Днём молодёжи

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Глава Марий Эл Юрий Зайцев поздравил жителей региона с Днём молодёжи.
Власти Марий Эл поздравили жителей с Днём молодёжи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

«Этот праздник объединяет школьников, студентов, молодых специалистов, предпринимателей и учёных, которые определят будущее России», — сказал Зайцев.

Он пожелал молодым людям успехов, ярких впечатлений и положительных эмоций.

С поздравлением выступил и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, передаёт «Сiбдепо».

«В Кузбассе молодёжь — талантливая, креативная, активный помощник во всех добрых делах, направленных на развитие нашего родного региона. 2024 год объявлен в Кузбассе Годом молодёжи и студентов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».

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