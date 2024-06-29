Власти Ставрополья назвали молодёжь опорой края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей с Днём молодёжи и заявил, что молодёжь — опора региона и залог его развития.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.

«Желаю всем, кто молод, быть творцами своей судьбы, стремиться к совершенствованию и оставаться верными своей цели», — сказал глава региона.

Со своей стороны, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к выпускникам, передаёт сайт «Кубань 24».

«Для более 100 тыс. юных кубанцев завершён важный этап: позади сочинения и контрольные, уроки и домашние задания, тревоги и волнения на экзаменах, впереди — выбор профессии, яркие студенческие годы и начало самостоятельной, взрослой жизни», — отметил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».