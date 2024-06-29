Власти Ставрополья назвали молодёжь опорой края
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.
«Желаю всем, кто молод, быть творцами своей судьбы, стремиться к совершенствованию и оставаться верными своей цели», — сказал глава региона.
Со своей стороны, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к выпускникам, передаёт сайт «Кубань 24».
«Для более 100 тыс. юных кубанцев завершён важный этап: позади сочинения и контрольные, уроки и домашние задания, тревоги и волнения на экзаменах, впереди — выбор профессии, яркие студенческие годы и начало самостоятельной, взрослой жизни», — отметил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».