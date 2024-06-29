В Москве выпустили два варианта билетов «Единый» в честь Дня молодёжи

В Москве выпустили два варианта билетов «Единый», которые посвящены Дню молодёжи.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

На билетах представлены мотивирующие слоганы «Мечтай, учись, реализуй себя в молодёжной столице России» и «Мечтай масштабно в молодёжной столице России».

«Единые» доступны в кассах и автоматах по продаже билетов.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», политолог Никита Ляховецкий отметил, что День молодёжи посвящён будущему России.