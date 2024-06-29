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Власти Челябинской области поздравили жителей с Днём молодёжи

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днём молодёжи.
Власти Челябинской области поздравили жителей с Днём молодёжи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Текслера.

«Мы создаём условия, чтобы каждый из вас мог раскрыть свои способности, свои таланты, и продолжим это делать. Дорогие друзья, используйте все возможности, которые даёт молодость», — заявил глава региона.

Со своей стороны, политолог Никита Ляховецкий отметил, что День молодёжи посвящён будущему России, передаёт газета «Взгляд».

«Молодёжь — это люди, которым предстоит прокладывать тот путь, по которому идёт страна», — сказал Ляховецкий.

По его словам, в России созданы уникальные социальные лифты и другие инструменты, с помощью которых молодые люди могут развиваться и находить себе применение.

Ранее сообщалось, что в Симферополе состоялся финал премии «Крым молодёжный».

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