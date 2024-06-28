RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье около 1,1 тысячи предприятий получили статус социальных с начала года

Короткая ссылка
В Московской области около 1,1 тыс. предприятий получили статус социальных с начала 2024 года.

Об этом сообщает 360.ru.

Как заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, такие показатели позволили Подмосковью превысить показатели 2023 года.

Для социальных предприятий в области предусмотрены различные меры поддержки.

«Это субсидия до 2 млн рублей и грант до 500 тыс. рублей, получить которые могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе», — отметила Зиновьева.

Ранее сообщалось, что малый бизнес Челябинской области повысил зарплаты для соискателей на 20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить