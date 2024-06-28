В Подмосковье около 1,1 тысячи предприятий получили статус социальных с начала года

В Московской области около 1,1 тыс. предприятий получили статус социальных с начала 2024 года.

Об этом сообщает 360.ru.

Как заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, такие показатели позволили Подмосковью превысить показатели 2023 года.

Для социальных предприятий в области предусмотрены различные меры поддержки.

«Это субсидия до 2 млн рублей и грант до 500 тыс. рублей, получить которые могут социальные предприниматели, развивающие собственное дело в регионе», — отметила Зиновьева.

Ранее сообщалось, что малый бизнес Челябинской области повысил зарплаты для соискателей на 20%.