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Морпех Рокот рассказал, как после ранения продолжает помогать бойцам СВО

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Несмотря на ранение, морпех Антон Филимонов с позывным Рокот продолжает оказывать поддержку военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Об этом рассказал сам Рокот на открытии фестиваля RT «RT.Док: Время наших героев».

В первую очередь помощь бойцам СВО поступает благодаря неравнодушным людям, которые обращаются к морпеху и передают мотоциклы эндуро и квадроциклы.

Разработки техники для СВО с различных форумов испытывают у военкора RT Андрея Филатова, отметил Рокот.

Ранее в Москве на ВДНХ открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».

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