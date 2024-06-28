Морпех Рокот рассказал, как после ранения продолжает помогать бойцам СВО
Об этом рассказал сам Рокот на открытии фестиваля RT «RT.Док: Время наших героев».
В первую очередь помощь бойцам СВО поступает благодаря неравнодушным людям, которые обращаются к морпеху и передают мотоциклы эндуро и квадроциклы.
Разработки техники для СВО с различных форумов испытывают у военкора RT Андрея Филатова, отметил Рокот.
Ранее в Москве на ВДНХ открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».