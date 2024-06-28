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В Тюменской области отремонтируют дороги на турмаршрутах

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В Тюменской области отремонтируют дороги на туристических маршрутах в 2024 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Моора.

«В рамках работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уделяем особое внимание туристическим маршрутам. Ежегодно обновляем дороги к зонам отдыха, паркам и достопримечательностям», — заявил он.

По словам Моора, в этом году ведётся ремонт путепровода на Салаирском тракте в Тюмени.

Кроме того, идут работы на улице Барнаульской вдоль экопарка «Затюменский». Также будет полностью обновлён подъезд к Тобольску через посёлок Прииртышский.

Ранее 360.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне. Работы должны быть завершены к августу.

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