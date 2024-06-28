Чернышенко: новые регионы полностью включены в систему молодёжной политики

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что новые регионы полностью включены в систему молодёжной политики.

«Там создаётся новая и улучшается действующая инфраструктура. Так, в сентябре прошлого года при поддержке Росмолодёжи в Луганске был открыт молодёжный центр (Дом молодёжи) — один из самых современных в России», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в 2023—2024 годах открылось несколько молодёжных центров и пространств, в том числе центр «Точка кипения.Резидент» в Энергодаре, «Сопки» в Приморске, Арт-резиденция в Волновахе, молодёжное пространство «Скрепка» в Новоайдаре в ЛНР.

Как отметил Чернышенко, благодаря программе «Регион для молодых» на 2024 год новым субъектам на конкурсной основе предоставлено более 336 млн рублей на комплексное совершенствование молодёжной политики и создание ещё семи тематических пространств.

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