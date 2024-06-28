Родственники советских маршалов передали их вещи в музей в Минске

Родственники советских маршалов передали их вещи в музей истории Великой Отечественной войны в Минске.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Когда-то с чем-то приходится расставаться. Но самое главное — пускай это люди видят. Вот в чём смысл. Горжусь, конечно, дедушкой своим. Так сказать, продолжаем династию, продолжаем дело, которому он посвятил свою жизнь», — заявил Сергей Соколовский, внук маршала Василия Соколовского.

Также минскому музею передали китель маршала Олега Лосика. Его внук Дмитрий Лосик отметил, что Белоруссия является малой родиной деда, который всегда гордился своими белорусскими корнями.

Кроме того, музей получил личные вещи маршала Константина Рокоссовского.

«Каждый предмет — это судьба человека. Поэтому сегодня я благодарен, тем более в преддверии освобождения Белоруссии, которое мы будем праздновать 3 июля», — сказал директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.

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