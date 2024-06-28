RT в Telegram
Подпишись

Родственники советских маршалов передали их вещи в музей в Минске

Короткая ссылка
Родственники советских маршалов передали их вещи в музей истории Великой Отечественной войны в Минске.
Родственники советских маршалов передали их вещи в музей в Минске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Когда-то с чем-то приходится расставаться. Но самое главное — пускай это люди видят. Вот в чём смысл. Горжусь, конечно, дедушкой своим. Так сказать, продолжаем династию, продолжаем дело, которому он посвятил свою жизнь», — заявил Сергей Соколовский, внук маршала Василия Соколовского.

Также минскому музею передали китель маршала Олега Лосика. Его внук Дмитрий Лосик отметил, что Белоруссия является малой родиной деда, который всегда гордился своими белорусскими корнями.

Кроме того, музей получил личные вещи маршала Константина Рокоссовского.

«Каждый предмет — это судьба человека. Поэтому сегодня я благодарен, тем более в преддверии освобождения Белоруссии, которое мы будем праздновать 3 июля», — сказал директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на военном кладбище в Наро-Фоминском городском округе похоронили останки 83 красноармейцев, которые были найдены поисковиками у деревни Слизнево.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить