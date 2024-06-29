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Ефимов: в Отрадном построят современный городской квартал по программе КРТ

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Часть бывшей промзоны в столичном районе Отрадное будет реорганизована по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов: в Отрадном построят современный городской квартал по программе КРТ
  • Gettyimages.ru

«Семь участков общей площадью более 14,3 га входят в один проект комплексного развития части бывшей промзоны №50 «Алтуфьевское шоссе». Инвестиции в редевелопмент площадок оцениваются в 55 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,5 млрд рублей», — сообщил Ефимов.

По его словам, в результате в районе появится современный квартал, где будут созданы рабочие места для более чем 3,5 тыс. человек.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что проект предусматривает возведение жилья площадью более 146 тыс. кв. м и нежилых объектов площадью более 150 тыс. кв. м.

«Так, здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 550 учащихся и детского сада для 275 воспитанников, досуговый центр, а также здания, в которых разместят судебные участки», — сказал он.

Как добавил Гаман, будут построены спортивные объекты, магазины, офисы, кафе, рестораны. Территории планируется благоустроить.

Ранее сообщалось, что технопарки по программе КРТ построят в 10 округах Москвы.

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