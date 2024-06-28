Во Владивостоке пройдёт Азиатско-Тихоокеанский форум студенческого спорта

Во Владивостоке состоится Азиатско-Тихоокеанский форум студенческого спорта. Он запланирован на 22—23 июля.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу форума.

Форум пройдёт в рамках I Международных молодёжных студенческих летних игр «Молодость Приморья».

Участники обсудят вопросы развития студенческого спорта на Дальнем Востоке, перспективы развития технологичных видов спорта в университетах.

Также состоятся образовательные интенсивы по цифровизации, маркетингу и финансированию в студенческом спорте, презентации студенческих спортивных лиг, встречи с представителями иностранных университетов.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился опытом региона по объединению туризма и молодёжной политики в рамках заседания двух комиссий Госсовета России по направлениям «Молодёжная политика» и «Туризм, физическая культура и спорт».