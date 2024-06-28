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В Калининградской области вынесли приговор по делу о взятке

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Гурьевский районный суд Калининградской области признал виновным заместителя начальника Калининградской дистанции пути виновным в получении взятки.
В Калининградской области вынесли приговор по делу о взятке
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По имеющимся данным, подсудимый получил взятку от предпринимателя за способствование в получении имущества для работ по текущему содержанию и ремонту филиала ОАО «РЖД».

Фигурант полностью признал вину и оказал активное содействие органам предварительного следствия. Ему назначили наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере железнодорожного транспорта, на срок один год и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Тюмени состоялся суд над организаторами международного канала контрабанды золота и драгоценных камней.

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