В Калининградской области вынесли приговор по делу о взятке

Гурьевский районный суд Калининградской области признал виновным заместителя начальника Калининградской дистанции пути виновным в получении взятки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По имеющимся данным, подсудимый получил взятку от предпринимателя за способствование в получении имущества для работ по текущему содержанию и ремонту филиала ОАО «РЖД».

Фигурант полностью признал вину и оказал активное содействие органам предварительного следствия. Ему назначили наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере железнодорожного транспорта, на срок один год и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Тюмени состоялся суд над организаторами международного канала контрабанды золота и драгоценных камней.