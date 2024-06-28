В Новой Москве завершилось строительство торгово-бытового центра
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«С момента присоединения ТиНАО к Москве в районе построили четыре крупных жилых комплекса, вводятся социальные, культурные объекты, магазины, офисные помещения, развивается транспортная инфраструктура», — отметил Ефимов.
По его словам, объекты строят как за счёт инвесторов, так и за счёт средств Адресной инвестиционной программы.
До конца года планируется ввести на территории новых округов ещё около десяти объектов торговли.
Ранее сообщалось, что в московском районе Гольяново построят три социальных объекта по программе реновации.