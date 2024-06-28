Школьники Ямала представили проекты на олимпиаде по робототехнике в Оренбурге

Ямальские школьники представили свои проекты на Российской робототехнической олимпиаде, финал которой проходит с 27 по 29 июня в Оренбурге.

На соревнования отправились семь школьных команд из Муравленко, Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа.

На финал олимпиады съехались участники из 50 регионов страны. Разработчики презентуют свои изобретения, направленные на улучшение будущего планеты.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что школьники из Московской области заняли призовые места в финале всероссийского конкурса «Российская школа фармацевтов» в Санкт-Петербурге.