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В Курганской области продолжат работу по расчистке русел рек Тобол и Исеть

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В правительстве Курганской области заявили о продолжении запланированных работ по очистке русел рек Тобол и Исеть.
В Курганской области продолжат работу по расчистке русел рек Тобол и Исеть
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального кабмина.

«Проектом второго этапа расчистки русла Тобола, рассчитанным на 2024—2026 годы, предусмотрена расчистка порядка 1,8 км речного дна в районе набережной от гидроузла до пляжа «Бабьи пески», — рассказали в областном правительстве.

Там также отметили, что данные работы изменят облик набережных и прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве обустроят новую прогулочную набережную.

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