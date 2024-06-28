В Курганской области продолжат работу по расчистке русел рек Тобол и Исеть

В правительстве Курганской области заявили о продолжении запланированных работ по очистке русел рек Тобол и Исеть.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального кабмина.

«Проектом второго этапа расчистки русла Тобола, рассчитанным на 2024—2026 годы, предусмотрена расчистка порядка 1,8 км речного дна в районе набережной от гидроузла до пляжа «Бабьи пески», — рассказали в областном правительстве.

Там также отметили, что данные работы изменят облик набережных и прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве обустроят новую прогулочную набережную.