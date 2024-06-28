Слуцкий заявил о приостановке выплат взносов в ПА ОБСЕ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о приостановке выплат всех взносов в ПА ОБСЕ — по его словам, все возможности для диалога исчерпаны.

«Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ... Действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными», — сказал он.

Проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ ранее внесли в Госдуму.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ деградировала и обслуживает интересы Запада.