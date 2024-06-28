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Слуцкий заявил о приостановке выплат взносов в ПА ОБСЕ

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о приостановке выплат всех взносов в ПА ОБСЕ — по его словам, все возможности для диалога исчерпаны.
Слуцкий заявил о приостановке выплат взносов в ПА ОБСЕ
  • AFP
  • © ALEX HALADA

«Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ... Действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными», — сказал он. 

Проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ ранее внесли в Госдуму.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ деградировала и обслуживает интересы Запада.

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