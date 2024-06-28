Слуцкий заявил о приостановке выплат взносов в ПА ОБСЕ
- AFP
- © ALEX HALADA
«Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ... Действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными», — сказал он.
Проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ ранее внесли в Госдуму.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ деградировала и обслуживает интересы Запада.