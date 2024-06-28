В ВАО Москвы построят новый бизнес-центр по программе МПТ
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Соответствующее соглашение город и инвестор подписали в начале этого года, пишет сайт kp.ru.
По словам Ликсутова, образовательный комплекс и многофункциональный офисно-торговый центр появятся в составе ЖК на Тагильской улице.
В результате реализации проекта будет создано более 1,1 тыс. новых рабочих мест.
В здании высотой 26 этажей разместятся более 390 офисов, а также торговые точки, рестораны, кафе и паркинг.
Ввод высотки в эксплуатацию планируется в 2026 году.
Ранее НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по программе реновации.