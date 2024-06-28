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В ВАО Москвы построят новый бизнес-центр по программе МПТ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в районе Метрогородок на востоке столицы возведут образовательный комплекс и бизнес-центр по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
В ВАО Москвы построят новый бизнес-центр по программе МПТ
  • Gettyimages.ru

Соответствующее соглашение город и инвестор подписали в начале этого года, пишет сайт kp.ru.

По словам Ликсутова, образовательный комплекс и многофункциональный офисно-торговый центр появятся в составе ЖК на Тагильской улице.

В результате реализации проекта будет создано более 1,1 тыс. новых рабочих мест.

В здании высотой 26 этажей разместятся более 390 офисов, а также торговые точки, рестораны, кафе и паркинг.

Ввод высотки в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Ранее НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по программе реновации.

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