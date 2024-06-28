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Участвовавшие в теракте в Дагестане боевики навязывали имаму радикальный ислам

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RT узнал про раскол в религиозной среде в селе Сергокала, который произошёл незадолго до теракта в Дагестане.

Рамзан Сулейманов, имам мечети Тауба, которую построили братья Омаровы, рассказал корреспонденту RT Илье Васюнину, что за два месяца до стрельбы между ним и боевиками произошёл конфликт, переросший в драку, которую спровоцировал Осман Омаров.

По словам Сулейманова, они стали «насаждать радикальную идеологию» и требовали сделать главой мечети ещё одного члена своей группировки, Зураба. Незадолго до теракта Зураб уехал из России в Саудовскую Аравию — якобы совершать хадж.

«Они начали агрессивно свою идеологию там толковать и хотели меня убрать оттуда и своего человека поставить. И у нас пошло разногласие, что у них радикальное течение было, а у нас традиционный ислам», — отметил Сулейманов.

По его словам, Омаров даже вымогал у него 50 тыс. рублей как зарплату новому главе мечети — Зурабу.

В это время Омаров уже начал строить ещё одну мечеть на окраине села.

Ранее сообщалось, что создателем преступной группы, организованной для совершения терактов в Дагестане, выступил Осман Омаров — сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

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