ИТ-эксперт Голицына рассказала о действиях при падении смартфона в воду

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала о действиях при падении смартфона в воду.

«Если смартфон оказался под водой, необходимо действовать немедленно», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, следует выключить устройство, извлечь аккумулятор, достать сим-карту и просушить их отдельно.

Для этих целей не рекомендуется использовать фен или другие нагревательные устройства. Это может привести к повреждению электроники внутри аппарата.

«После того как смартфон визуально высохнет, следует оставить его на несколько часов или даже суток для окончательного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность», — сказала Голицына.

Ранее доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин посоветовал не делать селфи на фоне молнии и не пользоваться гаджетом во время грозы, особенно вблизи водоёмов.