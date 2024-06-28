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Куренков рассказал, как удалось минимизировать ущерб от паводков

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Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что благодаря слаженным действиям команд профессионалов в период паводков удалось избежать эпидемий и затопления крупных транспортных магистралей.
Куренков рассказал, как удалось минимизировать ущерб от паводков
  • РИА Новости

На гигантской затопленной территории — от Оренбуржья до Якутии — работали масштабные группы дезинфекции, благодаря этому удалось избежать эпидемии инфекционных заболеваний, поделился он в интервью сайту kp.ru.

Кроме того, дополнительные силы были переброшены на участок федеральной трассы Тюмень — Омск, на дамбу в районе села Абатского, поскольку затопление дороги могло значительно осложнить транспортное сообщение в этом районе.

«Спасатели МЧС России, силы региона, волонтёры — ребята все вместе, часто стоя в воде, сутками отстаивали дамбу, насыпали её, укрепляли и укрывали плёнкой и брезентом от размывания», — рассказал глава МЧС.

Ранее сообщалось, что региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) принимал участие в работах по ликвидации последствий паводка.

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