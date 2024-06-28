Куренков: более 30 тысяч человек задействовали в регионах во время паводков

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что в пик паводка в пострадавших регионах России были аккумулированы значительные силы для борьбы со стихией и ликвидации её последствий.

В апреле — мае на местах работали более 30 тыс. человек, не только сотрудников МЧС, но и волонтёров, сообщил он в интервью сайту kp.ru.

«Хотя, думаю, было и больше, потому что местные жители тоже выходили помогать, как, например, в Кургане, когда вода подступила к многоэтажным домам, они всю ночь вместе со спасателями дёрном укрепляли водоналивные дамбы», — отметил Куренков.

Кроме того, по его словам, в регионы было привлечено более 2 тыс. единиц спецтехники.

Авиация МЧС, самолёты и вертолёты, совершили свыше 300 вылетов, было перевезено более 1,5 тыс. человек и 360 т грузов, добавил глава МЧС.

Ранее сообщалось, что региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение» принимал участие в работах по ликвидации последствий паводка.