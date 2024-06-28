RT в Telegram
Подпишись

Экс-глава Кировской области Белых пришёл в суд по делу о злоупотреблении

Короткая ссылка
Бывший глава Кировской области Никита Белых пришёл на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями.
Экс-глава Кировской области Белых пришёл в суд по делу о злоупотреблении
  • РИА Новости
  • © Сергей Бровко

Белых появился на заседании в сопровождении двух адвокатов, сообщает РИА Новости

Кировский областной суд планировал рассмотреть апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как стало известно в ходе заседания, суд отложил вынесение решения на 8 июля из-за болезни гособвинителя. 

Прокурор Алла Абдул, которая заменила заболевшую коллегу, заявила соответствующее ходатайство. По её словам, она не успела изучить материалы дела.

Белых выступил против отложения заседания. 

Ранее Белых, осуждённый на восемь лет за взятки, вышел на свободу по истечении срока наказания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить