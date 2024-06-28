Экс-глава Кировской области Белых пришёл в суд по делу о злоупотреблении

Бывший глава Кировской области Никита Белых пришёл на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями.

Белых появился на заседании в сопровождении двух адвокатов, сообщает РИА Новости.

Кировский областной суд планировал рассмотреть апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как стало известно в ходе заседания, суд отложил вынесение решения на 8 июля из-за болезни гособвинителя.

Прокурор Алла Абдул, которая заменила заболевшую коллегу, заявила соответствующее ходатайство. По её словам, она не успела изучить материалы дела.

Белых выступил против отложения заседания.

Ранее Белых, осуждённый на восемь лет за взятки, вышел на свободу по истечении срока наказания.