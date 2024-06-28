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Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники

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Судебные приставы передали российскому военному ведомству более 190 тыс. единиц техники, изъятой у правонарушителей.
Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники
  • РИА Новости

Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, передаёт ТАСС. 

«С января 2023 года в целях обеспечения потребностей Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований и органов территориальными органами ФССП России передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества», — сказал он. 

По словам Аристова, министерству передали транспортные средства, компьютерную технику, а также древесину и другое имущество, которое было конфисковано по решению суда у правонарушителей. 

Ранее суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей у бизнесменов Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева в доход России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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