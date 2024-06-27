Суд арестовал сообщника ликвидированных боевиков в Дагестане

В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте.

В суде RT уточнили, что гражданин К. (его полные данные не раскрываются) арестован до 23 августа.

По данным следствия, он вступил в группу Османа Омарова, но отказался давать ему присягу, поэтому не был среди боевиков, совершивших нападения на церкви, синагоги и убивших полицейских.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов ранее заявил, что шестеро пострадавших при терактах в Махачкале и Дербенте находятся в тяжёлом состоянии.

По последним данным, число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21, среди них правоохранители и гражданские лица.