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Суд арестовал сообщника ликвидированных боевиков в Дагестане

В Дагестане арестовали сообщника, помогавшего террористам

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В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте.
Суд арестовал сообщника ликвидированных боевиков в Дагестане
  • Gettyimages.ru

В суде RT уточнили, что гражданин К. (его полные данные не раскрываются) арестован до 23 августа.

По данным следствия, он вступил в группу Османа Омарова, но отказался давать ему присягу, поэтому не был среди боевиков, совершивших нападения на церкви, синагоги и убивших полицейских.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов ранее заявил, что шестеро пострадавших при терактах в Махачкале и Дербенте находятся в тяжёлом состоянии.

По последним данным, число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21, среди них правоохранители и гражданские лица.

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