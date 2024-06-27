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В Москве завершили строительство детсада в районе Внуково

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в столичном районе Внуково инвестор завершил строительство детского сада на 350 мест.
В Москве завершили строительство детсада в районе Внуково
  • АГН «Москва»

Детсад в ЖК «Переделкино Ближнее» на улице Василия Аксёнова стал сотым дошкольным образовательным учреждением, которое возвели на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) с момента их включения в состав Москвы, сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Он полностью соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, стандартам качества и оснащения», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.

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