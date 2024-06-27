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Большинство россиян негативно относятся к фейковым новостям

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Представитель Президентской академии Анастасия Кузина рассказала о результатах своего исследования, участники которого рассказали об отношении к фейковым новостям и о каналах, по которым чаще всего распространяется подобная информация.
Большинство россиян негативно относятся к фейковым новостям
  • Gettyimages.ru

Так, 73% респондентов считают, что фейковые новости наносят значительный вред обществу, пишет «Газета.Ru».

Чаще всего пользователи получают фейковую информацию через социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджеры (WhatsApp, Telegram), сообщила Кузина.

Ещё 7% опрошенных сталкиваются с фейками в разговорах с родственниками, друзьями и знакомыми.

Также выяснилось, что 42% респондентов читают новости несколько раз в неделю, а 23% — несколько раз в день.

Ранее аналитики опросили российских работодателей, чтобы узнать, изучают ли они профили соискателей в соцсетях прежде, чем взять их на работу. Выяснилось, что так поступают 40% нанимателей.

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