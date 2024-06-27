Замглавы СК предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Фёдорова, сегодня институт уголовной ответственности юридических лиц «очень актуален».
«Мир меняется, должно меняться представление о том правовом инструментарии, который позволяет учесть эти изменения, адекватно реагировать на них», — отметил замглавы СК.
При этом он добавил, что в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции, начиная от такого классического вида наказания, как штраф.
Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни в России.