Замглавы СК предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц

Заместитель главы Следственного комитета России Александр Фёдоров предложил ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Фёдорова, сегодня институт уголовной ответственности юридических лиц «очень актуален».

«Мир меняется, должно меняться представление о том правовом инструментарии, который позволяет учесть эти изменения, адекватно реагировать на них», — отметил замглавы СК.

При этом он добавил, что в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции, начиная от такого классического вида наказания, как штраф.

Ранее глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни в России.