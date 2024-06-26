RT в Telegram
Подпишись

Минниханов посетил выставку «Китай — Евразия» в КНР

Короткая ссылка
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил церемонию открытия выставки «Китай — Евразия» в КНР.
Минниханов посетил выставку «Китай — Евразия» в КНР
  • © Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Telegram-канал Минниханова.

«В Китае принимаем участие в международной выставке ЭКСПО «Китай — Евразия». Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности. Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился в два раза и составил $3 млрд», — заявил глава республики.

Кроме того, Минниханов встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Ли Ифэем, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу раиса Татарстана.

По словам Минниханова, с 2023 года в регионе проводится бизнес-форум РОСТКИ, направленный на расширение деловых контактов с КНР.

Ранее сообщалось, что Курская область представила туристические проекты на форуме в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить