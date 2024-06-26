Минниханов посетил выставку «Китай — Евразия» в КНР

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил церемонию открытия выставки «Китай — Евразия» в КНР.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Telegram-канал Минниханова.

«В Китае принимаем участие в международной выставке ЭКСПО «Китай — Евразия». Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности. Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился в два раза и составил $3 млрд», — заявил глава республики.

Кроме того, Минниханов встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Ли Ифэем, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу раиса Татарстана.

По словам Минниханова, с 2023 года в регионе проводится бизнес-форум РОСТКИ, направленный на расширение деловых контактов с КНР.

Ранее сообщалось, что Курская область представила туристические проекты на форуме в Китае.