Минниханов посетил выставку «Китай — Евразия» в КНР
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Telegram-канал Минниханова.
«В Китае принимаем участие в международной выставке ЭКСПО «Китай — Евразия». Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности. Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился в два раза и составил $3 млрд», — заявил глава республики.
Кроме того, Минниханов встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Ли Ифэем, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу раиса Татарстана.
По словам Минниханова, с 2023 года в регионе проводится бизнес-форум РОСТКИ, направленный на расширение деловых контактов с КНР.
Ранее сообщалось, что Курская область представила туристические проекты на форуме в Китае.