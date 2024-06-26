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Семь человек стали почётными гражданами Нижнего Новгорода

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Семь человек получили звание «Почётный гражданин города Нижнего Новгорода». Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии думы по местному самоуправлению.
Семь человек стали почётными гражданами Нижнего Новгорода
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitrii Tishchenko

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, почётными гражданами стали епископ Балахнинский Илия (Николай Быков) и глава МСУ Балахнинского округа Андрей Дранишников.

Кроме того, в список попали председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров, директор и худрук Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров и председатель Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

«Искренне поздравляю всех, кто по решению депутатов сегодня удостоен звания «Почётный гражданин города Нижнего Новгорода». Думаю, что это точный выбор и бесспорное решение, все новые почётные граждане, их заслуги, их подвижничество, профессиональная и общественная деятельность хорошо известны не только в городе, но и за его пределами», — цитирует ИА «Время Н» и. о. председателя городской думы Евгения Костина.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Марий Эл Константин Иванов получил звание «Почётный гражданин города Йошкар-Олы».

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