Семь человек стали почётными гражданами Нижнего Новгорода

Семь человек получили звание «Почётный гражданин города Нижнего Новгорода». Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии думы по местному самоуправлению.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, почётными гражданами стали епископ Балахнинский Илия (Николай Быков) и глава МСУ Балахнинского округа Андрей Дранишников.

Кроме того, в список попали председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров, директор и худрук Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров и председатель Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

«Искренне поздравляю всех, кто по решению депутатов сегодня удостоен звания «Почётный гражданин города Нижнего Новгорода». Думаю, что это точный выбор и бесспорное решение, все новые почётные граждане, их заслуги, их подвижничество, профессиональная и общественная деятельность хорошо известны не только в городе, но и за его пределами», — цитирует ИА «Время Н» и. о. председателя городской думы Евгения Костина.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Марий Эл Константин Иванов получил звание «Почётный гражданин города Йошкар-Олы».