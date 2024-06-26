Патриарх Кирилл заявил о необходимости наградить убитого в Дагестане протоиерея Николая Котельникова посмертно орденом Александра Невского.

«За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно», — цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Дагестане протоиерея Николая Котельникова.

Сообщалось, что боевики в Дагестане не действовали спонтанно в выборе своих жертв и изначально намеревались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова.