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Патриарх Кирилл заявил о необходимости наградить убитого в Дагестане протоиерея

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Патриарх Кирилл заявил о необходимости наградить убитого в Дагестане протоиерея Николая Котельникова посмертно орденом Александра Невского.
Патриарх Кирилл заявил о необходимости наградить убитого в Дагестане протоиерея
  • РИА Новости

«За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно», — цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Дагестане протоиерея Николая Котельникова.

Сообщалось, что боевики в Дагестане не действовали спонтанно в выборе своих жертв и изначально намеревались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова.

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