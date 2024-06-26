Фестиваль «Папа и сын» пройдёт в Москве 26—30 июня

В Москве на Тверском бульваре 26—30 июня пройдёт фестиваль «Папа и сын».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Гостей ждёт зона с гонками на радиоуправляемых машинках и мастерская по созданию транспортных средств из любимых мультфильмов. Кроме того, на фестивале можно будет купить авторские аксессуары и игрушки, а также принять участие в творческих мастер-классах», ― отметили на сайте.

Акция проводится в рамках проекта «Лето в Москве».

Ранее сообщалось, что городской фестиваль «Ретрорейс» пройдёт на Воробьёвых горах.