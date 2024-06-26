В Челябинской области рассказали о планах по ликвидации крупной свалки

В Министерстве экологии Челябинской области рассказали о планах по рекультивации крупной свалки в Магнитогорске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Свалка находится практически в черте города. Её ликвидация повлияет на качество воздуха. Больше не будет возгораний на полигоне, а значит, в воздух не будет выделяться метан», — заявили в региональном министерстве.

Ликвидацию 65-летней магнитогорской свалки планируют завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае построят комплекс по сортировке и переработке мусора мощностью 100 тыс. т в год.