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В ХМАО рассказали о перспективах сотрудничества со Свердловской областью

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Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили перспективы сотрудничества регионов.
В ХМАО рассказали о перспективах сотрудничества со Свердловской областью
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Сошлись во мнении: молодёжные, научно-образовательные проекты — ещё одна линия для сотрудничества», — написал Кухарук в своём Telegram-канале.

Также среди обсуждаемых тем была промышленная выставка «Иннопром», которая пройдёт в июле в Екатеринбурге.

ХМАО планирует представить на данной площадке промышленный и инвестиционный потенциал региона, индустриальные проекты, возможности особой экономической зоны в Нягани и предложения резидентов Технопарка высоких технологий Югры.

Ранее сообщалось, что глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьёв и председатель челябинского регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова заключили договор о партнёрстве.

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