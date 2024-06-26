В ХМАО рассказали о перспективах сотрудничества со Свердловской областью

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили перспективы сотрудничества регионов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сошлись во мнении: молодёжные, научно-образовательные проекты — ещё одна линия для сотрудничества», — написал Кухарук в своём Telegram-канале.

Также среди обсуждаемых тем была промышленная выставка «Иннопром», которая пройдёт в июле в Екатеринбурге.

ХМАО планирует представить на данной площадке промышленный и инвестиционный потенциал региона, индустриальные проекты, возможности особой экономической зоны в Нягани и предложения резидентов Технопарка высоких технологий Югры.

Ранее сообщалось, что глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьёв и председатель челябинского регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова заключили договор о партнёрстве.