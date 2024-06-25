Сенатор Святенко предложила ввести удостоверение многодетной семьи единого образца

Сенатор Инна Святенко выступила с инициативой ввести удостоверение многодетной семьи единого образца.

«Многодетные родители на встречах часто задают один и тот же вопрос. Путешествуя по России, люди не могут пользоваться статусом многодетной семьи в других регионах», — заявила она в беседе с 360.ru.

По словам сенатора, многодетные семьи должны пользоваться всеми мерами поддержки и льготами в любой точке страны.

С предложением утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца Святенко обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что в правительстве Марий Эл утвердили ещё одну меру поддержки для многодетных семей. С 1 июля 2024 года они смогут раз в месяц бесплатно посещать местные выставки и музеи.