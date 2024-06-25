Площадь возгорания в бывшем здании НИИ «Платан» составляет до 100 квадратных метров

Площадь пожара в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине составляет до 100 кв. м.

РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Идёт проливка самого последнего, технического, этажа», — заявил респондент. Ранее стало известно, что существует угроза обрушения бывшего здания НИИ «Платан» во Фрязине.