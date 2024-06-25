Площадь возгорания в бывшем здании НИИ «Платан» составляет до 100 квадратных метров
Площадь пожара в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине составляет до 100 кв. м.
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Идёт проливка самого последнего, технического, этажа», — заявил респондент.
Ранее стало известно, что существует угроза обрушения бывшего здания НИИ «Платан» во Фрязине.
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