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Детский омбудсмен Югры Низамова прокомментировала гибель мальчика в ТЦ

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Детский омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Низамова прокомментировала гибель мальчика в торговом центре Урая.
Детский омбудсмен Югры Низамова прокомментировала гибель мальчика в ТЦ
  • Gettyimages.ru

«Там есть проблема с допуском в производственные и не общественные помещения посторонних лиц. Ребёнок оказался один на один с оборудованием, которым могут пользоваться только взрослые люди, понимающие, как эта техника работает», — заявила Низамова в беседе с URA.RU.

Она отметила, что важно принимать меры для обеспечения безопасности детей, чтобы избежать подобных случаев.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передаёт Life.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проведёт проверку в связи с гибелью 11-летнего ребёнка, которого в торговом центре Урая задавил грузовой лифт.

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