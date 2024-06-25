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В ХМАО проводят проверку по факту гибели молодого человека на озере

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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа проводят проверку по факту гибели молодого человека на озере.
В ХМАО проводят проверку по факту гибели молодого человека на озере
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

«По предварительным данным, компания молодых людей приехала на озеро из Когалыма. Когда юноши переплывали водоём, один из них не рассчитал свои силы и утонул», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что прокуратура и следственный комитет Ханты-Мансийского автономного округа установят обстоятельства гибели девятилетнего мальчика, утонувшего в водоёме в Нижневартовском районе.

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